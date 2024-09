Objavljeno: 5.9.2024 13:00

Volvo preklical načrte o prehodu na električne avtomobile do leta 2030

Švedski proizvajalec avtomobilov Volvo je sporočil, da se odpoveduje načrtom o popolnem prehodu na električna vozila do leta 2030. Dejali so, da bodo tudi po tem datumu še vedno prodajali hibridna vozila. Glavni razlog so spremembe na trgu.

Še pred tremi leti je Volvo pogumno trdil, da po letu 2030 avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem ne bodo več prodajali, temveč bodo prešli na električne. Načrti so bili torej še ambicioznejših od Evropske unije, ki prehod na nove avtomobile brez emisij zahteva po letu 2035. A tudi evropski načrti se krušijo in ob opozorilih, da bi tovrstne zahteve preplavile trg s kitajskimi vozili, se utegne zgoditi pomilostitev hibridnih vozil. Evropski proizvajalci namreč niso pripravljeni na popoln prehod na električne avtomobile. Volvo je v posebnem položaju, ker je avtomobilski del podjetja v lasti kitajskega giganta Geely. Ker imajo tovarne tudi na Kitajskem, bodo zanje veljale carine.

Tem se pridružuje tudi Volvo, ki je v preteklosti glasno poudarjal zavezanost k varovanju okolja in k varnosti. Po trenutnih projekcijah, bodo leta 2030 v Volvu proizvajali 90 odstotkov električnih avtomobilov in priključnih hibridov, ne pa samo električnih vozil. Še vedno verjamejo, da bo prihodnost električna, trdi direktor Jim Rowan, a prehod ne bo tako zelo hiter, ker različni segmenti kupci terjajo različne pristope.

V Evropi trenutno pada navdušenje nad električnimi vozili, k čemur je prispevala tudi ukinitev v Nemčiji. Julija je število novoregistriranih električnih avtomobilov v EU upadlo za 11 odstotkov.