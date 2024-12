Objavljeno: 30.12.2024 05:00

Volkswagenu ušli podatki o zgodovini vseh voženj 800.000 električnih vozil

Ni teorija zarote, temveč povsem transparentno znano, da Volkswagen zbira natančne podatke o gibanju električnih vozil znamk VW, Seat, Audi in Škoda v Evropi. Za popolno uporabo novih vozil je potrebna aplikacija Volkswagen za pametne telefone, ki skupaj s časovnimi žigi in stanjem baterije natančno beleži in v centralo pošilja informacije o lokaciji vozila.

Še posebej veliko informacij dajejo vozniki VW ID.3 in ID.4. Vsi ti podatki za leto 2024, v nekaterih primerih pa tudi za daljše časovno obdobje, so bili več mesecev prosto dostopni na Amazonovem strežniku, ki ga je Volkswagnova podružnica Cariad, ki skrbi za sistem, napačno konfigurirala. Na napako jih je opozoril nemški Chaos Computer Club.

Cariad je takoj priznal napako, zaprosil za več informacij in jo odpravil. A škoda je storjena. Vsi ti podatki so bili na voljo. Dasiravno naj bi bili psevdonimizirani, je iz natančnih podatkov o lokaciji zelo enostavno možno ugotoviti, za koga gre. Med podatki so na primer podrobnosti o življenju in gibanju politikov in drugih znanih ljudi.

V vsaj 466.000 primerih so podatki tako podrobni, da je možno ugotoviti dnevne navade posameznikov. Cariad sicer zagotavlja, da niso bili odtujeni nobeni ključni podatki: plačilni podatki, gesla, osebni podatki. Dodajajo tudi, da lahko deljenje osebnih podatkov v aplikaciji uporabniki kadarkoli izključijo. A to je bolj slaba tolažba, saj je tudi natančen popis gibanja izjemno občutljiv osebni podatek. Predvsem pa to ni opravičilo za malomarnost.

Spiegel