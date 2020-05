Vojna med Twitterjem in Trumpom se razplamteva, ni jasno, kdo bo zmagovalec

Pred nekaj dnevi je Twitter začel označevati tvite, ki potrebujejo preverjanje dejstev, prvi, ki je pod svojo objavo dobil tako opozorilo, pa je bil – ameriški predsednik Donald Trump. Popolnoma logično je bilo, da bo sledilo maščevanje.

Trump je izdal ukaz (»executive order«), ki naj bi odstranil nekatere pravne zaščite, ki jih od leta 1996 uživajo družabna omrežja – po takratnem zakonu namreč niso odgovorna za vsebino, ki jo na omrežjih puščajo uporabniki. Trumpov ukaz bo verjetno pravno spodbijan, če pa bi začel delovati, bi Twitter (in Facebook, pa še kdo) kmalu zadela poplava tožb, ki bi jo zaradi neprimernih vsebin uporabnikov lahko sprožili prizadeti državljani in podjetja. Bolj neposredno Trump proti Twitterju ne more ukrepati, saj gre za privatno podjetje, ki pravila obnašanja postavlja samo.

Minil je le dan, ko je Twitter proti Trumpu spet ukrepal kot proti vsakemu drugemu državljanu – njegov tvit, ki je v zvezi z aktualnimi protesti, ki se dogajajo po ameriških mestih, vseboval stavek »ko se začne ropanje, se začne streljanje«, je Twitter skril in ga opremil z opozorilom, da »krši pravila o poveličevanju nasilja«. Omenjeni stavek o streljanju po ropanju je leta 1967 izrekel šef policije v Miamiju in je bil uvod v hudo policijsko nasilje nad temnopoltimi prebivalci tega mesta.

Opazovalci se strinjajo, da je zadnje Twitterjevo dejanje zelo pogumno, saj končno izenačuje pomembne in močne uporabnike Twitterja z običajnimi smrtniki. Trump se seveda ne strinja in je že sporočil (prek Twitterja, kakopak), da gre za pristranskost tega družabnega omrežja, ki se osredotoča le na Republikance, konzervativce in predsednika ZDA osebno. Poudaril je še, da bo kongres moral dokončno odstraniti zgoraj omenjeno pravno zaščito družabnih omrežij.