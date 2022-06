Vodilna pornografska stran ostala brez šefov

Feras Antoon in David Tassillo, ki sta izvršni in operativni direktor v podjetju Mindgeek, sta odstopila. To se je zgodilo manj kot teden dni po objavi reportaže, da na pornografski spletni strani Pornhub, ki jo podjetje upravlja, mrgoli posnetkov mladoletnih oseb in oseb, ki se z objavo posnetkov ne strinjajo. V Mindgeeku zagotavljajo, da je časovni sovpad naključje.

Medtem ko Mindgeek zagotavlja, da se vse vsebine pred objavo pregledajo in da se ob pritožbah obiskovalcev avtomatično umaknejo, dokler jih ne preveri človek, je reportaža New Yorkerja pokazala nasprotno. Na spletni strani so tudi posnetke, ki si jih na njih prikazane osebe prizadevajo umakniti, a je podjetje nekooperativno in počasno.

Obtožbe, da Pornhub gosti neprimerno vsebino, so stare že leta. Podjetje jih je vseskozi zanikalo. Tudi na zadnje objave se je odzvalo z demantijem, češ da je New Yorker v celoti spregledal sisteme za boj proti nezakonitim vsebinam, ki jih uporabljajo. A že pred dvema letoma jim je enako očital The New York Times, kar je sicer privedlo do določenih sprememb. Med drugim je za nalaganje vsebin potreben potrjen račun z identifikacijskim dokumentom.

Odstop Antoona in Tassilla po besedah podjetja ni povezan z obtožbami. Zamenjava na čelu podjetja naj bi se bila pripravljala že od začetka leta. Vseeno ostaja nepojasnjeno dejstvo, da bosta Antoon in Tassillo še naprej opravljala funkciji do imenovanja naslednikov, ki ju še niso našli. Podjetje se bo v prihodnosti bolj osredotočilo na vsebine neposredno od ustvarjalcev, še dodajajo - Onlyfans je pač huda konkurenca.