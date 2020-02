Vodafone bo zamenjal opremo družbe Huawei

Telekomunikacijski velikan Vodafone, eden največjih ponudnikov telekomunikacijskih storitev v Evropi, pa tudi širše, je napovedal, da bo v ključnih jedrih (core) svojih omrežij prenehal uporabljati opremo družbe Huawei. S tem so se odzvali na nove pogoje, ki jih je Velika Britanija po Brexitu objavila v povezavi z znano afero povezano z varnostnimi pomisleki glede izdelkov družbe Huawei.

Pristojni organi v Veliki Britaniji so sicer dovolili nadaljnjo uporabo izdelkov družbe Huawei, vendar pod pogojih, da se ti ne uporabljajo v ključnih jedrih omrežij. Poleg tega so postavili dodatno omejitev, da je lahko delež (meja) opreme družbe Huawei največ 35% vse uporabljene omrežne opreme, kar vključuje opremo uporabljeno v mobilnih oddajnikih. Vodafone je ocenil, da bo strošek opustitve opreme družbe Huawei stal zajetnih 200 milijonov evrov, tranzicija pa bo trajala naslednjih pet let.

Velika Britanija je prva, ki je postavila nove pogoje glede uporabe omrežne opreme v telekomunikacijskih omrežjih, predvsem z mislijo na omrežja 5G, pričakujejo pa, da bodo podobne ukrepe sprejeli tudi v Evropski uniji, čeprav so iz ZDA pritiskali celo za strožje ukrepe. Vodoafone pri tem opozarja, da bodo tovrstni ukrepi zagotovo vplivali na hitrost prehoda na tehnologijo 5G, saj bo treba zamenjati kopico že nameščene opreme. Moti jih predvsem postavljena meja na uporabo opreme, ki sicer ne predstavlja problem v Veliki Britaniji, drugod v Evropi pa bi utegnila povzročati znatne spremembe časovnic vpeljave tehnologije 5G.