VMware vSphere 8 razbremenjuje virtualne strežnike

VMware je na svoji letni konferenci razgrnil kopico novosti, največ pozornosti pa je vzbudila nova različica programske rešitve vSphere 8, ki je namenjena predvsem navideznem strežnikom v zasebnih podatkovnih centrih in rešitvam za robno računalništvo.

VMware v časih storitev v oblaku, kontejnerjev in mikrostoritev še naprej vlaga v razvoj rešitev, ki so v uporabi v bolj “klasičnih okoljih”, torej strežnikih v zasebnih podatkovnih centrih. Podjetje je našlo tržni nišo v enotnem upravljanju storitev v oblaku, kot v zasebnih centrih, kar ponujajo od nedavnega z rešitvami vSphere+.

Po drugi strani pa je VMware v zadnjih letih močno vlagal v razvoj tako imenovanega programsko definirane infrastrukture (software defined infrastructure), kjer programska oprema v navideznih strežnikih nadomešča dosedanje funkcionalnosti strojne opreme, tako na področju omrežnih storitev (stikala, usmerjevalniki, požarni zidovi), pomnilniških sistemov, pa tudi drugih bolj specifičnih infrastrukturnih elementov.

Novi vSphere 8 je rezultat tega dela, saj prinaša podporo za tako imenovane pametne omrežne kartice (SmartNIC). Gre za omrežne kartice, ki imajo poleg omrežnega vmesnika vgrajene preprostejše podatkovne procesne enote (DPU; data processing unit), ki so sposobne hitro in učinkovito procesirati specifične tipe podatkov, v tem primeru omrežni promet.

Zamisel za enotami DPU je razmeroma preprosta. Namesto, da bi pri programsko definiranih infrastrukturnih nalogah obremenjevali virtualne strežnike, s tem pa virtualne in posledično fizične procesorje CPU, del bremena, denimo usmerjanje in povezovanje z drugimi strežniki prevzamejo enote DPU.

Pametne kartice so pravzaprav ena od vročih tehnologij ta hip in so tipično zasnovane na preprostejših procesorjih Arm ali Intel, imajo svoj pomnilnik in poganjajo namensko programsko opremo na sami kartici. Tipična bremena so stikala, usmerjevalniki, požarni zidovi pa tudi programi za varnostno preverjanje podatkov. VMware se je na tem področju povezala z družbami Arm in Nvidia, ki ponujajo enote DPU, prav tako pa podpirajo podobno iniciativo družbe Intel.

Vse skupaj omogoča novo jedro vSphere Distributed Services Engine, ki podpira porazdelitev programskih bremen med pametnimi karticami in ostalimi sredstvi v strežnikih. Rezultat je več kot očiten. VMware navaja, da s pomočjo kartic lahko za 20% razbremenijo centralne procesne enote (ali pa zmanjšajo njihovo potrebno število), obenem omogočajo za 36% višjo prepustnost podatkov in 27% manjšo latenco.

Pametne kartice so zato nadvse priljubljene v podatkovnih centrih za storitve v oblaku, kjer je največji možni izkoristek opreme še kako pomemben. vSphere zdaj to funkcionalnost prenaša tudi v zasebne podatkovne centre, zelo kmalu pa bodo tovrstno rešitev uporabili tudi v rešitvah za računalniški rob.