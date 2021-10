VMware stavi na upravljanje različnih oblakov

Podjetje VMware, ki je nekoč dobesedno kraljevalo na področju virtualizacije, pretežno na strežnikih nameščenih v podjetjih, skušal najti svoje mesto v časih, ko podjetja navidezne stroje vse bolj intenzivno selijo v oblak.

VMware verjame, da je prihodnost hibridna, kjer bodo podjetja uporabljala programe in spodaj ležeče strežnike tako v lastnih podatkovnih centrih, kot v oblaku. Še več, raziskava, ki jo je opravila družba Vmware kaže, da skoraj 75% strank podjetja uporablja vsaj dva različna ponudnika storitev v oblaku, okoli 40% pa tri ali več.

Raziskava je tudi pokazala, da ima tipična stranka družbe Vmware v povprečju v rabi 500 aplikacij, ki so v različnih življenjskih fazah. Večina je uporabljenih s strategijo hibridnega okolja, kar pa je v praksi težko upravljati. Vmware poleg tega verjame, da podjetja še lep čas ne bodo vse aplikacije preselile v oblak. Tako stanje naj bi trajalo vsaj še naslednjih 20 let.

Na svoji letni tehnični konferenci so zato najavili novo storitev VMware Cross-Cloud Services, ki na enem mestu omogoča upravljanje in povezovanje navideznih strojev v oblakih AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle in Vmware, naj si gre za klasične virtualne strežnike ali pa za bremena v kontejnerjih (Docker, Kubernetes).

Storitev Cross-Cloud bo podpirala upravljanje celega niza tehničnih storitev, ki so potrebni za hibridna okolje, kot so sistemski računi, omrežne nastavitve, varnost, selitev in konfiguracijo navideznih strojev in cel upravljanje določenih tipov aplikacij v navideznih strojih.

cOu7GW5yZrg