VMware predstavlja vSphere 7, ki upravlja tudi kontejnerje

Vmware je kot kaže z obema rokama sprejel novo paradigmo na področju virtualizacije in upravljanja programskih kontejnerjev, platformo Kuberetes. Nova različica njihovega glavnega izdelka vSphere 7 bo tako omogočala enotno upravljanje klasičnih virtualnih strojev in programskih kontejnerjev narejenih z orodjem Kubernetes.

Nova orodja pravzaprav sodijo pod blagovno znamko Tanzu, ki so jo prvič predstavili lani na razvojni konferenci. Tanzu je nabor orodij namenjen upravljanju kontejnerjev in platforme Kubernetes, ki je doslej obstajal predvsem v predogledu. Z novo različico okolja vSphere 7 pa to postaja sestavni del platforme družbe VMware.

V okviru tokratne predstavitve so prikazali tri orodja iz družine Tanzu. Tanzu Mission Control je orodje namenjeno za upravljanje, konfiguracijo, zagotavljanje varnosti delovanja in zaščito podatkov v kontejnerjih.

Tanzu Application Catalog je nekakšna aplikacijska trgovina oziroma katalog za kontejnerje na osnovi znanega repozitorija Bitnami, kjer bo Vmware poskrbel za verifikacijo stabilnosti in varnosti delovanja kontejnerjev, ki so v njem objavljeni. Tanzu Kubernetes Grid pa je izvršno okolje za kontejnerje, ki ponuja orodja za pripravo, prijavo in vzdrževanje kontejneziranih aplikacij.

Krovno so nato osvežili še vSphere 7, ki omogoča administratorjem enotno upravljanje kontejnerjev in klasičnih virtualnih strojev na različnih platformah. Cilj je, da lahko z istimi orodji pripravimo postopke za upravljanje ne gleda na tehnologijo, s katero je virtualizirana ciljna rešitev. To pride še posebej prav, ko je rešitev sestavljena iz kombinacije virtualnih strojev in kontejnerjev in tam, kjer je treba zagotoviti transparentno skalabilnost v odvisnosti od potrebnega števila instanc, pač glede na trenutno breme sistemov.

vSphere 7 prinaša tudi druge novosti, med katerimi je orodje za preverjanje integritete sistema. Uvajajo namreč postopek oddaljenega preverjanje integritete, kjer lahko eden od varnih strežnikov, ki mu zaupamo, potrjuje in preverja varnost drugih navideznih strojev in kontejnerjev v sistemu.

Izboljšali so tudi orodje za migracijo virtualnih strojev vMotion, ki zdaj manj moti delovanje sistema med selitvijo, novost pa je podpora za virtualizacijo strežnikov in aplikacij, ki uporabljajo procesne enote GPU za intenzivne računske operacije. Tovrstni sistemi doslej zaradi specifik niso bili virtualizirani, novost pa omogoča, da tovrstne aplikacije, denimo za potrebe strojnega učenja in umetne inteligence, preprosto upravljamo kot druge virtualne stroje. vSphere 7 bo kupcem na voljo maja.