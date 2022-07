VMware predstavlja novo generacijo vSphere in vSAN

Podjetje VMware je predstavilo novo generacijo programskih rešitev vSphere+ in vSAN+, ki združujejo upravljanje virtualiziranih sistemov na lokaciji uporabnika in storitev v oblaku. Čeprav je VMware že doslej naredil določene korake pri integraciji oblačnih in lokalnih rešitev, nove generacija prinaša bistveno enostavnejše upravljanje in nekatere nove funkcionalnosti, ki doslej niso bile možne. Obenem pa uvaja tudi nov poslovni model.

Novi izdelki z imeni vSphere+ in vSAN+ nudijo enotno orodje v oblaku za upravljanje celotnega ekosistema, ki je lahko mešanica storitev v javnem oblaku in virtualnih naprav v zasebnih podatkovnih centrih. Rešitev je združljiva tudi z obstoječimi lokalno nameščenimi virtualnimi strežniki, ki jih doslej upravlja rešitev vCenter.

Uporabniki preprosto namestijo programski most (gateway) za storitve v oblaku, na kar lahko prek enotne konzole v oblaku upravljajo vse virtualne stroje uporabljene v podjetju. Navezava na virtualne storitve v oblaku odpira nove možnosti in scenarije rabe. Denimo uporabo virtualnih strežnikov na zahtevo, kjer lahko v oblaku ustvarimo strežnike, ki dopolnijo ali razbremenijo lokalne instance. Seveda je navezava na oblak lahko uporabljena tudi za vzpostavitev redundance v primeru okvar ali varnostnih incidentov ter zagotovitev neprekinjenega poslovanja.

Novi vSphere+ in vSAN+ trenutno podpirata vse instance rešitev VMware vCenter, strežnike ESXi ter orodja Tanzu Standard Runtime ter Tanzu Mission Control Essentials, ki so v rabi za kontejnizirane aplikacije na temelju Kubernetesa. Ostale dodatne storitve, ki niso navedene, so še v pripravi in bodo v novo družino orodij dodane naknadno.

Nova orodja pomenijo tudi velik zasuk v poslovni strategiji družbe VMware, saj bodo na voljo zgolj kot mesečna najemnina. Doslej je veljalo, da so se kupci lahko odločali med nakupom lastniških licenc (in s tem pogosto tudi povezanim vzdrževanjem licenc) ali pa za storitve v oblaku. Od tu dalje bo možen le najemniški model.

Dejstvo je, da se je večina strank družbe VMware doslej odločala za lastniške licence, zato je težko pričakovati, da se bodo množično odločali za prehod na vSphere+ in vSAN+. Večina bo najbrž izračunala, kdaj se jim povrne trenutna investicija v lastniške licence in šele nato razmišljala o prehodu. Izjema so verjetno tisti kupci, ki potrebujejo funkcionalnosti nove generacije orodij in prilagodljivost hibridnega oblaka že danes.