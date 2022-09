Vdor v Wintermute odnesel za 160 milijonov dolarjev kriptovalut

Eden večjih igralcev na trgu kriptovalut Wintermute je utrpel vdor, ki mu je odnesel dobrih 160 milijonov dolarjev. Kot je na Twitterju v torek potrdil njihov izvršni direktor, se je vdor zgodil, a pri tem zagotavlja, da je podjetje še vedno solventno. Wintermute skrbi za likvidnost na trgu (market maker) na različnih trgih, med drugim Binance, Coinbase, FTX in Kraken, ter ima tudi več kot 200 milijonov dolarjev obveznosti (DiFi) to več strank. Med drugim so to obveznosti v višini 92 milijonov dolarjev (USDT) do TrueFi, 75 milijonov dolarjev (USDC in WETH) do Mapple Finance in 22,4 milijona dolarjev do Clearpoola.

Wintermute ima za več milijard dolarjev prometa vsak dan na različnih platformah, večino njenih obveznosti pa je denominiranih v stabilnih kovancih (stablecoins). Podjetje zatrjuje, da ima več sto milijonov dolarjev sredstev in da nevarnosti za izgubo vložkov posameznikov, ki imajo do podjetja terjatve, ni. Vseeno pa jim ponujajo možnosti, da posojila odpokličejo, če se bodo tako počutili varnejše. V naslednjih dneh pričakujejo krajše, do 90-minutne prekinitve poslovanja, drugih posledic pa stranke naj ne bi občutile.

Za zdaj niso razkrili, kako se je napad zgodil, kako dolgo je trajal in ali so ga prijavili organom pregona.