Vdor v bazo podjetja Clearview

V aktualni številki Monitorja smo pisali o podjetju Clearview ki policijam ponuja prepoznavo obrazov s fotografij, dosegljivih preko spleta, sedaj pa je odjeknila novica, da so jim napadalci vdrli v bazo strank.

Pri podjetju pravijo, da napadalci niso prišli do samih fotografij in drugih podatkov, vseeno pa gre za skrb vzbujajoč vdor. Programsko opremo tega podjetja namreč uporablja več kot 600 policijskih uprav, služb in drugih agencij. Podjetje zbira javno dosegljive fotografije (denimo preko Facebooka, Twitterja, Googla) in s pomočjo umetne inteligence prepoznava ter združuje ljudi na njih.

Po poročanju časnika New York Times naj bi podjetje fotografije obdržalo tudi po tem, ko jih uporabniki izbrišejo iz javno dosegljivih profilov. Twitter, Facebook in YouTube so že vsi zahtevali, da Clearview preneha z uporabo fotografij s teh straneh, a se slednji branijo s pravico prvega člena ameriške ustave (torej pravico do javno dostopnih informacij, podobno, kot dostopa Googlov iskalnik do javno dosegljivih spletnih stran).