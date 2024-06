Objavljeno: 20.6.2024 09:00

V ZDA se nadaljujejo zatemnitve Pornhuba

Čedalje večji del ZDA nima več dostopa do ene najbolj obiskanih spletnih strani, legendarnega Pornhuba. Kar se je začelo kot protestni izklop strani v posameznih zveznih državah zaradi sprejemanja zakonov o obveznem preverjanju starosti, se preveša v bitko brez jasnega zmagovalca. Pornhub je napovedal, da bo zatemnil svojo stran Indiani, Idahu, Kansasu, Kentuckyju in Nebraski. To se bo zgodilo med koncem junija in prvo polovico julija, odvisno od države.

Lastnik Pornhuba je podjetje Aylo. Dejalo je, da bodo zatemnili vse svoje blagovne znamke, ne le Pornhuba. Razlog je nova zakonodaja, ki zahteva striktno preverjanje starosti uporabnikov z osebnimi dokumenti. Temu nasprotujejo tudi številni zagovorniki zasebnosti, denimo Electronic Frontier Foundation, ker takšno zbiranje podatkov predstavlja priložnost za zlorabo.

Spomnimo, da je Pornhub že sedaj zatemnjen v Teksasu, Severni Karolini, Montani, Misisipiju, Virginiji, Arkansasu in Utahu.