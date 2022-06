V Tesli in SpaceX ni več dela od doma

Medtem ko so številni tehnološki giganti med epidemijo ugotovili, da delo od doma vsaj v omejenem obsegu ni nič groznega, je Elon Musk drugačnega mnenja. Zaposleni v Tesli in SpaceX bodo morali oddelati 40 ur tedensko iz svojih matičnih pisarn. Precej osorno elektronsko sporočilo, ki ga je naslovil na vse zaposlene, je dvignilo veliko prahu.

Musk je v okrožnici zapisal, da morajo biti zaposleni vsaj 40 ur tedensko v pisarni, sicer ne bodo mogli več delati za SpaceX ali Teslo. Pri tem besedo 'vsaj' še posebej poudaril, naslov sporočila pa je bil prav tako zgovoren: »Delo na daljavo ni več sprejemljivo«. Ob tem je Musk v drugi okrožnici dodal še, da morajo delati iz svojih matičnih pisarn, kjer imajo večino kolegov in sodelavcev, ne pa iz kakšne obskurne pisarne. Posebej je izpostavil, da daljši staž pomeni, da morajo biti višje rangirani zaposleni v hierarhiji še bolj opazni s fizično prisotnostjo – in ob tem navrgel, da je sam precej časa dejansko živel v tovarni.

Tesla ima skoraj sto tisoč zaposlenih, SpaceX pa okoli 12.000. To sicer nista edini podjetji, ki sta na bojni nogi z zaposlenimi zaradi obvezne prisotnosti po končanem covidu, je pa Musk to storil v svoji maniri, torej neposredno in robato. Prvo okrožnico je poslal vodstvenemu kadru, drugo pa vsem zaposlenim.

V preteklosti so proti Tesli sicer že vložili nekaj tožb zaradi slabih pogojev dela in neprimernih razmer. Tudi v Applu pa na primer potekajo boji zaposlenih, da bi lahko obdržali delo od doma.