Objavljeno: 2.3.2022 09:30

V Sloveniji ni z Ukrajino povezanih hekerskih aktivnosti

Evropski odzivni centri za kibernetsko varnost že več tednov spremljajo napade na omrežja in sisteme v Ukrajini. Trenutno v Sloveniji ni zaznati aktivnosti, ki bi bile neposredno povezane z napadi v Ukrajini, vseeno pa so pri SI-CERT glede na trenutno situacijo pripravili napotke in nasvete za fizične in poslovne uporabnike.

Med napadi na ukrajinska omrežja in sisteme so napadi onemogočanja, napadi z zlonamerno kodo, postavljanje lažnih spletnih mest ukrajinskih državnih organov in širjenje lažnih novic, so sporočili z nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.

Na centru bodo še naprej pozorno spremljali dogajanje in po potrebi o ustreznih ukrepih obvestili izvajalce bistvenih storitev, druge potencialno ogrožene subjekte in širšo javnost.

Ob tem so vse, ki menijo, da so bili tarča kibernetskega napada, pozvali, da podajo prijavo incidenta na SI-CERT, pripravili pa so tudi nekaj napotkov za varno delo na spletu, ki so dostopni na njihovi spletni strani.

Med drugim skrbnikom IKT-storitev v organizacijah priporočajo spremljanje obvestil SI-CERT in ogled napotkov za uspešno obrambo pred napadi onemogočanja ter običajen potek in priporočene zaščitne ukrepe pri napadih z izsiljevalskimi in destruktivnimi virusi.

Opozorili so tudi na elektronska sporočila z zlonamernimi priponkami in na zlorabe na družbenih omrežjih.

Čeprav ni pričakovati, da bi bili posamezniki posebej izpostavljeni napadom, ki bi bili povezani s trenutnim napadom na Ukrajino, pa SI-CERT vseeno vsem priporoča, da se seznanijo z nasveti za varno delo od doma.

V nekaterih državah so se pojavili pozivi, ki posameznike vabijo k sodelovanju v napadih na določene tarče v omrežjih Ruske federacije ali Ukrajine. Pri tem na centru opozarjajo, da predstavlja nameščanje nepreverjene programske opreme lahko prvi korak do zlorabe računalnika in da oglaševano orodje za sodelovanje v napadu morda vsebuje tudi stranska vrata. "Poleg tega izvedba omrežnih napadov lahko predstavlja kaznivo dejanje po slovenski zakonodaji, ne glede na okoliščine," so zapisali.

STA