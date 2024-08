Objavljeno: 21.8.2024 07:00

V Pakistanu po večtedenskih težavah s povezljivostjo internet pol počasnejši

Že več tednov uporabniki interneta v Pakistanu ugotavljajo, da je brskanje čedalje počasnejše, a pravega razloga ne poznamo. V zadnjih dneh se je situacija še poslabšala, mednarodna povezljivost države pa se je zmanjšala za več kot polovico. To vzbuja bojazni, da Pakistan po kitajskem vzoru gradi veliki požarni zid oziroma izvaja cenzuro.

V Pakistanu so posamezne internetne storitve ali strani že blokirali in omejevali. Vse od februarskih volitev je dostop do družbenih omrežij, denimo X (nekdanji Twitter), močno omejen. Tudi WhatsApp ne deluje normalno. Podjetja opozarjajo, da težave s povezljivostjo povzročajo gospodarsko škodo, a jasnega odgovora ni.

Oblasti so v nedeljo zvečer dejale zgolj, da za upočasnitve niso krivi nobeni uradni ukrepi. Trdijo, da skupaj s ponudniki dostopa do interneta raziskujejo vzrok težave in da jo bodo v najkrajšem času odpravili. Po drugi strani aktivisti in zagovorniki svobodnega interneta državo obtožujejo, da pripravlja veliki požarni zid, ki bo omejeval dostop do informacij izven države. Faktor pri težavah naj bi bila tudi množična uporaba povezav VPN, ki predstavljajo dodatno obremenitev omrežja.

A če težav ne bodo hitro rešili, bodo najbolj trpela prav pakistanska podjetja, medtem ko bodo tuja podjetja poiskala druge lokacije.