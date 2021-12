Objavljeno: 21.12.2021 06:00

V novem Monitorju o - kako delujejo elektronske vinjete

Izšla je nova številka Monitorja, v njej pa si lahko med drugim preberete vse o novih elektronskih vinjetah, ki nadomeščajo doslej uporabljene nalepke. In o satelitskem cestnjinjenju, ki ga nismo dočakali.

Omenjenih nalepk ni več, namesto tega imamo elektronske vinjete, vezane na registrsko tablico avtomobila. V članku si lahko preberete vse o novem sistemu in o tem, kako pravzaprav deluje, pa tudi o tem kako deluje nadzor nad izvajanjem sistema.

Kot vedno proti koncu leta, lahko tudi tokrat preberete članek o tem, kaj uporabljajo člani našega uredništva. Katere programe, katere naprave, kaj smo si v zadnjem letu privoščili novega. Raznolika zasedba pomeni tudi raznolik nabor raznovrstnih naprav in programov. Omeniti velja pa tudi članek o darilih s sveta računalništva in elektronike – tako tistih povsem praktičnih (in cenovno dosegljivih) pa do nenavadnih in (tudi) pregrešno dragih.

Med preizkusi se tokrat najde Philipsov najnovejši vrhunski OLED televizor. Velja krepko čez 3.000 evrov (v 65 palčni izvedbi), ponudi pa odlično kakovost slike, zelo dobro podporo igram z ločljivostjo 4K in osveževanjem do 120 Hz in odličen zvočniški sistem.

Preizkusili smo tudi zelo zanimiv in enostaven Eufyjev varnostni sistem brezžičnih kamer in tipal.

Med rednimi preizkusi imamo tokrat par novih prenosnikov, med njima bo pozornost pritegnil Razerjev igričarski model Blade 14. Presenetljivo tanek prenosnik ponudi res obilico zmogljivosti, tako procesorskih kot grafičnih, zato pa seveda ni poceni.

Med nasveti si lahko preberete, kako računalniku vgraditi čip TPM, ki omogoča, da tudi na nekaj starejši računalnik namestimo nove Windows 11.

V rubriki o novih tehnologijah pišemo o prihajajočih procesorjih, ki jih pripravljajo pri podjetju ARM in so lahko celo upogljivi. Tako nismo več daleč od pametne embalaže ali pametnih oblačil, saj bomo lahko procesorje s časom res vgrajevali praktično povsod. V članku o legendah računalništva pa tokrat o sorodni temi – mikroprocesorju, integriranemu vezju, brez katerega si današnjega sveta ne bi mogli predstavljati.

V poslovni prilogi Monitor Pro pa tokrat o digitalni preobrazbi, upravljanju procesov in novostih iz sveta video konferenčnih programov.

Naslednja številka Monitorja izide 25. januarja.

