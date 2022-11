Objavljeno: 29.11.2022

V novem Monitorju: grafične kartice vseh razredov!

Letos se je tržišče grafičnih kartic končno umirilo, cene so že praktično normalne, hkrati smo že dobili prve nove Nvidiine kartice serije RTX 4000. Pravi čas torej za resnejšo poglobitev v to področje.

V našem članku si lahko preberete vse o trenutno razpoložljivih karticah, predvsem o tem, katere kartice v določenih cenovnih razredih ponudijo največ – tako glede na ceno kot glede na porabo električne energije. Preberete lahko tudi o tehnologijah v ozadju in kako AMD le lovi Nvidio tudi na tem področju. Za konec pa še preizkus dveh novih kartic – vrhunske RTX 4090 in ravno pred dnevi predstavljene RTX 4080.

Med preizkusi smo tokrat v laboratorij dobili dva nova telefona višjega cenovnega razreda. Huaweijev Mate 50 Pro ponudi odlično kakovost izdelave, res spoštovanja vredno hitrost in enega najboljših fotografskih sklopov med telefoni. Vseeno pa ima tudi svoje pomanjkljivosti – največja je programska oprema, ki nima zaledja v obliki Googlovih storitev, manjša slabost je pa še omejenost na omrežja 4G.

Drugi telefon pa je Asusov ZenFone 9, njegova posebnost pa je strojna oprema najvišjega razreda, pospravljena v presenetljivo majhno ohišje. Idealno za nekoga, ki je mnenja, da so današnji telefoni preveliki. Med preizkusi pa tudi o naši prvi vožnji s povsem samovozečim avtomobolom – taksijem, s katerim se je naš avtor zapeljal v ameriškem mestu Phoenix.

Po naključju pa smo prišli v stik s (vsaj po naših informacijah) prvem kvantne računalniku v Sloveniji. Moramo priznati, da tudi sami tega področja ne razumem toliko, kot bi si želeli, v našem članku pa si vseeno lahko preberete nekaj več o tem računalniku oziroma o tem področju.

V Dosjeju smo se ponovno poglobili v področje zasebnih podatkov, tokrat o dogovorih, sklenjenih med EU in ZDA. Po nekaterih podatkih naj bi ZDA gostile okoli 40 odstotkov vseh podatkov na svetu, prvi sporazum med EU in ZDA na tem področju pa je bil podpisan že pred dvajsetimi leti. Od takrat se je seveda spremenilo že ogromno, področje zasebnosti pa se nenehno prilagaja in ureja.

Izredno zanimiva je zgodba o IT sistemu britanske pošte. Slednja se že 20 let ukvarja s sistemom, polnim hroščev in napak. Situacija je tako katastrofalna, da gre pravzaprav za največjo afero v informacijski tehnologiji v zgodovini. Zaradi sistema Horizon so med drugim po krivem obsodili na stotine ljudi, jih pahnili v bankrot in jim uničili življenja – znani so celo primeri samomorov, povezanih s to afero. V našem članku si lahko preberete o zgodovini te afere in o njenem prepočasnem razpletanju, ki še ni dobilo končnega epiloga.

V zadnjih letih tudi mi opažamo dvig v številu telefonskih klicev, ki jih dobimo z lažnih telefonskih številk in kjer gre bolj ali manj le za različne prevare. Kako lahko do tega sploh pride in kaj lahko pri tem storijo ponudniki telefonije pa seveda v našem članku.

V poslovni prilogi Monitor Pro pa tokrat pišemo tiskanju in upravljanju z dokukmenti.

