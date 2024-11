Objavljeno: 15.11.2024 19:00

V nahrbtniku iz SK Hynixa pretihotapila 4000 strani poslovnih skrivnosti

Korejsko sodišče je 36-letno nekdanjo zaposleno v SK Hynixu obsodilo na 18-mesečno zaporno kazen in plačilo 20 milijonov vonov oziroma 14 tisoč evrov kazni, ker je konkurentu Huaweiju predala 4000 strani poslovnih skrivnosti.

Obsojena je od leta 2013 do 2022 delala v SK Hynix, kjer je napredovala in na koncu vodila skupino za odnose s poslovnimi partnerji. Delala je v kitajski podružnici podjetja, pri svojem delu pa je imela dostop do številnih zaupnih informacij. Ko je leta 2022 sprejela službo v Huaweiju, je natisnila več kot 4000 strani dokumentov in jih – približno 300 na dan – v nahrbtniku in torbah odnesla iz podjetja. Predala naj bi jih Huaweiju.

Na sodišču se je zagovarjala, da je podatke potrebovala za lažjo predajo dela in izobraževanje, čemur sodišče ni verjelo. Vseeno je prisojena kazen sorazmerno nizka, ker SK Hynix ni uveljavljal škode. Prav tako ni bilo dokazov, da je dokumente res predala Huaweiju.

SK Hynix ima sicer stroge protokole, ki prepovedujejo uporabo USB-pogon in strogo nadzirajo tisk dokumentov. A v kitajski podružnici je bil nadzor nekoliko manj strog, kar je obsojena izkoristila.

Koreabizwire