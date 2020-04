V Južni Koreji že več kot 5 milijonov naročnikov 5G

V Južni Koreji so 11 mesecev po zagonu prvega omrežja 5G priključili že več kot 5 milijonov naročnikov. Najcenejši mesečni paket 5G stane (preračunano) okoli 40 evrov.

Februarja so imeli 5,36 milijona naročnikov, kar je 8,1% več ko mesec poprej. Razlog za tak skok je predstavitev Samsungovih telefonov serije Galaxy S20, ki imajo vsi vgrajeno tudi podporo za omrežja 5G. Sicer so v Koreji številko 4 milijone naročnikov dosegli že lanskega oktobra.

Južno Korejska vlada je sporočila, da bodo operaterji (SK Telecom, KT in LG Uplus) v letošnjem letu v razvoj omrežja vložili še nadaljnjih 6,5 milijard evrov. Cilj je predvsem razširiti dostopnost do omrežja tudi v stavbah in v regijah izven Seula. Zaradi visokih frekvenc delovanja signali omrežja 5G slabše prodirajo skozi beton, zato je dostopnost v stavbah slaba.

Vlada poskuša prepričati operaterje, da bi ponudili cenejše naročnine, vendar se ti zaenkrat ne dajo.