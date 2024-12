Objavljeno: 28.12.2024 05:00

V EU tudi uradno obvezen priključek USB-C na telefonih

Danes je pomemben dan za lastnike in zlasti prodajalce pametnih telefonov v EU, saj se je izteklo prehodno obdobje po direktivi 2022/2380. Od danes dalje morajo imeti vsi novi pametni telefoni, ki se prodajajo v EU, polnilnik USB-C.

Izjeme obstajajo, a so sila redke. Tak primer so telefoni, ki nimajo priključka za polnjenje in uporabljajo le brezžično polnjenje. V ostalih primerih pa bodo telefoni imeli USB-C, kar je roko na srce standard že dolgo vrsto let. Zadnji upornik je bil Apple, ki pa je z novim iPhone 15 vendarle prestopil na svetlo stran.

V EU prihajajo enotni polnilniki – leta 2024

V EU se poslavlja iPhone 14

Med drugim pa to pomeni, da iPhone 14 od danes v Evropi ni več legalno dobavljiv. Enako velja tudi za druge telefone, a teh brez USB-C tako ali tako ni več. Standardizirali so tudi hitro polnjenje, ki mora po novem omogočati vsaj 15 W (tri ampere pri napetosti 5 V) po standardu USB Power Delivery (USB PD). To zagotavlja združljivost med polnilniki.

Tretja novost pa so polnilniki, ki po novem niso več obvezno priloženi. Prodajalci morajo ponuditi tudi telefone oziroma izdelke, ki nimajo polnilnika.

Izjema ostajajo le še prenosni računalniki, ki bodo morali USB-C kot polnjenje obvezno podpirati od leta 2026. Večina novih pa ga že danes. Za ostale prenosne naprave – ne le telefone – to velja od danes.