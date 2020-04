V Chrome prihaja urejanje zavihkov

Chrome je odličen spletni brskalnik, vendar mu že od nekdaj manjka nekaj, kar nekateri drugi imajo – delo z množico zavihkov, ki jih imamo uporabniki navadno odprte. V različici 81 Google to pomanjkljivost odpravlja, z Tab Groups.

Množica brskalniških zavihkov, s katerimi se uporabniki soočamo, kar kliče po kaosu, ta pa po manjši produktivnosti, zato je med brskalniškimi razširitvami že »od nekdaj« najti veliko takih, ki se na tak ali drugačen način soočajo s to težavo. Tudi v Monitorju smo o njih že večkrat pisali, ena izmed najboljših je denimo Tabli.

Google v najnovejši različici Chroma končno vnaša nekaj reda v ta kaos, zavihke je namreč mogoče sestavljati v skupine. Z desno miškino tipko na naslovu zavihka le izberemo »Add to new group« in s tem ustvarimo skupino zavihkov, v katero lahko z miško potegnemo še druge. Ali pa katerega izmed zavihkov tudi odnesemo ven. Skupini lahko tudi določimo svojo barvo in ji dodelimo svoje ime.

Enostavno sestavljanje zavihkov torej, ki bo prišlo prav. Še vedno pa Tab Groups ne rešuje težave, ko je v naslovni vrstici desetine ali (celo več) zavihkov, za katere na vedno preozkem zaslonu zmanjka prostora. Tam bo še vedno bolje pomagal zgoraj omenjeni Tabli.

Google omenjeno novost v svet spušča selektivno, zato je mogoče, da je vaš brskalnik privzeto nima nima. Vklopite jo tako, da v naslovno vrstico vpišete chrome://flags, poiščete »Tab Groups«, jo vklopite in pustite, da se Chrome ponovno zažene.