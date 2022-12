Ustanovitelju bankrotirane kriptoborze FTX grozi več deset let zapora

Glavnega izvršnega direktorja in ustanovitelja bankrotirane platforme za trgovanje s kriptovalutami FTX Sama Bankman-Frieda, ki je bil v torek aretiran na Bahamih, ameriški zvezni tožilci v New Yorku obtožujejo osmih kaznivih dejanj, za kar mu grozi več deset let zapora.

Bankman-Fried ostaja v bahamskem zaporu, ZDA pa nameravajo vložiti zahtevo za njegovo izročitev. FTX je v ZDA razglasila bankrot v prvi polovici novembra, in sicer po odstopu konkurenčne platforme Binance od njenega prevzema.

Bankman-Fried je tedaj odstopil s položaja, še pred tem pa je dejal, da se podjetje sooča z izpadom v višini osem milijard dolarjev in da bi potrebovalo štiri milijarde, da bi ostalo plačilno sposobno.

Tudi mediji so tedaj poročali, da naj bi FTX neustrezno ravnal s sredstvi strank. Pod drobnogled so ga zato v ZDA vzeli tamkajšnja komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), ministrstvo za pravosodje in zvezna komisije za trgovino (FTC).

Glavni zvezni tožilec južnega območja zvezne države New York, ki zajema Manhattan, Damian Williams je dejanja 30-letnega Bankman-Frieda delal označil za eno največjih prevar v ameriški zgodovini. Obtožen je med drugim finančnih prevar, zarote za izvedbo finančne prevare in pranja denarja. Tožilstvo mu očita, da se je vse od leta 2019, ko je ustanovil podjetje, osebno okoriščal na račun strank in vlagateljev.

Z denarjem je potem živel na veliki nogi, višek pa je namenjal politikom obeh strank v Washingtonu. Kazenska ovadba prihaja po tistem, ko je SEC sprožil civilno tožbo zaradi prevare strank in vlagateljev, saj si je Bankman-Fried z njihovim denarjem izplačeval posojila. V civilni tožbi je od direktorjev FTX omenjen le on.

V torek bi moral priti na kongresno zaslišanje, kjer je potem nastopil novi glavni izvršni direktor FTX John Ray III, ki je na položaju, da firmo pelje skozi stečajni postopek. Ray III je vse zvalil na Bankman-Frieda. Dejal je, da pri FTX ni bilo skoraj nobenega notranjega nadzora in le nekaj pravil postopanja. Polom naj bi bila posledica let in mesecev slabih odločitev.

Bankamn-Fried je bil med najbogatejšimi Zemljani, s premoženjem, ocenjenim na 26,5 milijarde dolarjev. Vse skupaj je nato propadlo, kot je to v navadi pri tovrstnih piramidnih shemah. Ko so vlagatelji zaznali, da je nekaj narobe, so zahtevali naložbe nazaj, denarja ni bilo, in sledil je propad.

SEC trdi, da je od maja 2019 Bankman-Fried od vlagateljev zbral 1,8 milijarde dolarjev, ki jih je potem usmeril v posebno podjetje Alameda Research, namenjeno tveganim naložbam v hedge sklade kriptovalut. Strankam seveda ni razkril, da je tvegal z njihovim denarjem.

STA