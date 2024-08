Objavljeno: 30.8.2024 07:00

Ustanovitelj Telegrama uradno obtožen

Francoski organi pregona so včeraj vložili obtožnico zoper pridržanega Pavla Durova, ki mu je izrečen pripor. Obtoženi ne sme zapustiti Francije, za izpustitev iz pripora pa so mu določili petmilijonsko varščino.

Pariška tožilka Laure Beccuau je razkrila seznam obtožb. Durova obtožujejo, da sodeloval pri upravljanju platforme, ki je omogočala izvajanje nezakonitih transakcij organiziranim družbam. Zagrožena kazen znaša 10 let zapora in pol milijona evrov globe. Prav tako ga zaradi neodzivnosti podjetja Telegram na pozive organov pregona obtožujejo nesodelovanja in neupoštevanja zakonitih zahtev po razkritju informacij. Telegram je že od začetka znan po tem, da organom pregona sploh ne odgovarja, kaj šele da bi jim posredoval kakšne informacije v preiskavah kaznivih dejanj. Durova obtožujejo tudi sodelovanja pri prekupčevanju z mamili in razpečevanju otroške pornografije – spet, ker se je to dogajalo prek Telegrama. Nekatere druge točke obtožnice pa so kar malo smešne, denimo nudenje storitev šifriranja brez ustreznih dovoljenj. Se še spomnite prepovedi izvoza več kot 56-bitne kriptografije iz ZDA?

Durova so po plačilu varščine izpustili. Medtem ko francoski predsednik poudarja, da gre za kazensko preiskavo, ki nima političnih konotacij, ni skrivnost, da je sam navdušen uporabnik Telegrama. V Rusiji rojeni Durov je francosko državljanstvo dobil leta 2021, Macron pa je dlje časa skušal Durova prepričati, da bi Telegram preselil v Francijo. Trenutno ima sedež v Dubaju.

Durov je leta 2014 zapustil Rusijo, še pred tem pa je ustanovil družbeno omrežje VKontakte. Trdi, da je odšel, ker je Kremelj od njega zahteval podatke o ukrajinskih proevropskih aktivistih.