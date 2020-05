USB-ključek proti 5G se prodaja za 330 funtov

V Veliki Britaniji so se pojavili USB-ključki, ki se oglašujejo kot zaščita pred 5G. Čeprav ni v notranjosti nič drugega kakor 128 MB velik čip in svetleča dioda, se prodajajo za več kot 300 funtov. Varuh pravic potrošnikov Trading Standards je že dejal, da prevaro preiskujejo v sodelovanju s policijo.

Ključke prodaja BioShield Distribution, ki je predhodno trdil, da imajo raziskave, ki dokazujejo delovanje. V brošuri pišejo, da s postopkom kvantne oscilacije ključ uravnava in reharmonizira moteče frekvence električnega smoga, ki jih povzročajo prenosni računalniki, brezžični telefoni, Wi-Fi, tablice ipd. Ta stavek seveda ne pomeni nič.

Minuli teden smo pisali o bizarnem poročilu mesta Glastonbury, kjer so ustanovili svet za preučitev vpliva 5G, a je namen spektakularno propadel. Med svetniki so bili namreč teoretiki zarote, zdravilci in psevdoznanstveniki, zato so štirje člani (inženir elektrotehnike, molekularni biolog, fizik in poslovnež) odstopili. Svet je – pričakovano – izdal poročilo, v katerem so našteli kopico razlogov proti 5G, le da nobeden izmed teh ni utemeljen. Vse pristojne znanstvene in zdravstvene inštitucije namreč poudarjajo, da elektromagnetna valovanja radijskih frekvenc v predpisanih mejah nimajo nobenih učinkov na ljudi. In prav ti svetniki iz Glastonburya so med drugimi priporočili BioShield.

Medtem policija, organizacije za varstvo potrošnikov in strokovnjaki opozarjajo, da gre za prevaro. USB-ključ s 128 MB je vreden nekaj dolarjev in ne more blokirati gigaherčnih valovanj. Pa tudi če bi lahko, to ne bi bilo potrebno.

BBC