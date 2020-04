Uprava za varstvo pred sevanji zanika povezavo med koronavirusom in 5G

Navedbe, da je za izbruh novega koronavirusa kriva tehnologija 5G, so neresnične in zavajajoče, so sporočili iz Uprave RS za varstvo pred sevanji. Kot poudarjajo, med koronavirusom in tehnologijo 5G ni povezave, kar so v izjavi izpostavili tudi v Evropski komisiji.

Koronavirus je virus, ki se prenaša med ljudmi z majhnimi kapljicami, ki nastanejo ob kihanju, kašljanju ali dihanju. 5G je nova generacija mobilne tehnologije, ki deluje prek neionizirajočih radijskih valov, je uprava povzela sporočilo Evropske komisije.

"Ni dokazov, da je 5G škodljiv za zdravje ljudi. Izbruh koronavirusa v kitajskem mestu Wuhan ni povezan s 5G in verjetno izvira z ribje tržnice," so dodali.

5G je omrežje mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnja omrežja. S hitrostmi, ki naj bi dosegale do 20 gigabitov v sekundi - mobilna omrežja LTE v povprečju dosegajo hitrosti med tremi in petimi megabiti, omrežja 3G pa okoli dva megabita - bodo omrežja 5G po napovedih strokovnjakov omogočila preboje v vseh porah družbe, od avtonomnih vozil in medicine do tehnologij navidezne in obogatene resničnosti.

Vendar pa se vse od napovedi začetka uvajanja 5G po vsem svetu pojavljajo opozorila o veliki škodljivosti te tehnologije za zdravje. Nasprotniki tehnologije 5G med drugim poudarjajo, da ta omrežja ustvarjajo oksidativni stres in poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih. Motijo hormonske sisteme in zmanjšujejo plodnost ter z napadanjem celic povzročajo tudi raka, navajajo. Znanstvene raziskave in študije nič od tega ne potrjujejo.

Od izbruha novega koronavirusa je slišati tudi očitke, da se virus širi prav prek tehnologije 5G. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da širjenje virusov prek radijskih valov ni mogoče.

STA