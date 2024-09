Uporabniki VMware razmišljajo o prehodu na druge rešitve

Raziskava podjetja Civo je pokazala, da več kot polovica strank podjetja VMware resno razmišlja o prehodu na druge platforme po nedavnem prevzemu s strani podjetja Broadcom. Mnogi uporabniki so zaskrbljeni zaradi občutnega dviga cen in negotovosti, ki jih je prinesla sprememba lastništva.

Raziskava opaža, da strategija Broadcoma vključuje zvišanje cen, kar odvrača manjše stranke, medtem ko se zanašajo na velike korporacije za stalne prihodke. Predstavniki podjetja Civo so zato izrazili dvom o dolgoročni učinkovitosti takšne strategije, saj spremembe očitno koristijo predvsem Broadcomu.

Tudi na nedavni konferenci VMware Explore so se udeleženci pritoževali nad zvišanjem cen, v nekaterih primerih celo za trikratnik in prehodom iz trajnih licenc na naročniški model, kar bi lahko pomenilo še višje stroške. Spremembe so že povzročile finančne težave za manjša podjetja, ki so svojo dejavnost in strategijo gradila na tehnologijah VMware. Ta podjetja se zdaj soočajo z odločitvijo, ali naj višje stroške prenesejo na svoje stranke ali jih poskušajo absorbirati, kar pa si mnogi ne morejo privoščiti.

Raziskava kaže, da 48,7 odstotka strank razmišlja o spremembi ponudnika oblačnih storitev, medtem ko 44,9 odstotka preučuje možnosti migracije na odprtokodne rešitve. Kljub temu je 28,6 odstotka uporabnikov zaskrbljenih zaradi varnosti odprtokodnih rešitev, 23,2 odstotka pa skrbi glede varnosti in pogodb o ravni storitev (SLA).

Strokovnjaki menijo, da se baza strank VMware deli na tri skupine: tiste, ki bodo sprejele višje cene kot neizogiben strošek poslovanja, tiste, ki upajo, da so premajhne, da bi jih nove politike prizadele, in tiste, ki že aktivno iščejo alternative in zapuščajo platformo. Nova raziskava nakazuje, da bi lahko precej več kot tretjina strank v bližnji prihodnosti zapustila VMware, kar ni dobra novica za Broadcom, ne glede na to, kako optimistični so trenutni finančni kazalci.