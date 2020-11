Uporaba storitev v oblaku še naprej zelo hitro raste

Posamezniki in podjetja so se v letu 2020 na epidemijo odzvala večinoma tako, da so še bolj pospešili uporabo storitev v oblaku. Raziskava družbe IDC je pokazala, da je skupno gledano nabor storitev v oblaku (IaaS, PaaS, SaaS) na letnem nivoju zrasel za 26% in dosegel vrednost 233,4 milijard dolarjev.

Vodilna peterica ponudnikov storitev v javnem oblaku, ki jo tvorijo Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, Google in Oracle je skupno obvladovala čez tretjino celotnega trga, pri njih pa se je rast prodaje še bolj povečala kot v celotni branži, saj presega 35% na letnem nivoju.

Podobna raziskava družbe Synergy Research razkriva nekaj več podrobnosti na zelo kompetitivnem področju oblačnih infrastrukturnih storitev, ki so na letnem nivoju zrasle za 33% in samo v tretjem četrtletju 2020 dosegle vrednost 33 milijard dolarjev. Amazon na tem področju obvladuje približno 33% trga, Microsoft pa 18%. Skupno torej več kot polovico trga infrastrukturnih storitev v oblaku.

Toda to ne pomeni, da tekmeci stojijo. Pravzaprav so ti zabeležili še večjo rast, kot vodilni par. Na naslednjih treh mestih srečamo Google, predvsem pa hitro rastoča kitajska ponudnika Alibaba in Tencent. Če ta seznam razširimo še na prvih deset, moramo dodati družbe IBM, Salesforce, Oracle, NTT in SAP. Prvih deset obvladuje 80% trga storitev v oblaku.