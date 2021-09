Umrl je Sir Clive Sinclair

V 81. Letu je za posledicami dolgotrajne bolezni umrl angleški tehnološki vizionar Sir Clive Sinclair. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je s svojimi osebnimi računalniki, zlasti z modelom ZX Spectrum povzročil revolucijo na področju osebnega računalnika v Evropi, tudi v Sloveniji. Veliko članov uredništva Monitorja je kot svoj prvi računalnik v življenju uporabljala prav znameniti ZX Spectrum (oz. še prej ZX-81) in mnogi so najbrž prav zaradi tega računalnika zato ubrali kariero v računalništvu.

Clive Sinclair je bil velik vizionar in izumitelj, a precej slabši poslovnež. Po začetnem nenadejanem uspehu po celi Evropi je podjetje Sinclair hitro zabredlo v velike težave. Nove uspešnice, ki bi sledila modelu ZX Spectrum v resnici ni bilo (model QL žal ni bil uspešnica). Računalniki, ki so sledili, so bili nekonkurenčni novim modelom konkurence. Glede na tržni položaj, ki ga je imel Sinclair na začetku, bi od primernem vodenju in razvojni strategiji prav lahko bil danes tam, kjer sta Apple in Microsoft.

Namesto tega je Sinclair ubral čedalje bolj dvomljive strateške poteze. Najbolj znamenita je bil električni mini avtomobil C5, pravzaprav skuter na treh kolesih, ki je bil preprosto pred svojim časom. Če bi Sinclair izdelek na to temo predstavil v zadnjih desetih letih, ko je svet ponorel za električno mobilnostjo, bi se zgodovina morda pisala drugače.

Ne glede na kasnejši neuspeh, pa Sir Clive Sinclair zasluži vse spoštovanje in čast, da je verjel v tehnologijo, ki je spremenila prihodnost. Približal jo je sleherniku in navdušil generacije računalniških strokovnjakov. Hvala.