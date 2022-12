Objavljeno: 21.12.2022 05:00

Umetna inteligenca odgovarja na Twitterju, pa sploh ne vemo!

OpenAI je izdelal storitev ChatGPT za generiranje besedil najrazličnejših vrst, ki je osupljivo dobra. Na Twitterju se lahko kompetentno pogovarja z uporabniki, pa ti sprva sploh ne opazijo, da v resnici debatirajo z umetno inteligenco.

ChatGPT ustvari besedilo, kot mu ga naročimo. Lahko piše pesmi, eseje, kodo, rime itd. In tako je uporabnik, ki ima na Twitterju račun z imenom Pragyan Tripathi (@pragyanatvade) dobil idejo, da bi zvezal API za dostop do Twitterja in ChatGPT. Rezultat je avtomatično odgovarjanje na čivke z besedilom, ki ga generira umetna inteligenca.

Sprva njegovi sledilci tega sploh niso vedeli. Šele ko je eden izmed sogovornikov posumil, da je z odgovorom – dasiravno pravilnim in lepo oblikovanim – nekaj narobe, se je premaknilo. Poizkusil je generirati odgovor na svoj čivk v ChatGPT in rezultat je bil sumljivo podoben odzivu Pragyana Tripathija. Ta je nato potrdil, da eksperimentira s ChatGPT.

Umetna inteligenca je torej že med nami! Podrobnejši članek o ChatGPT, kaj zmore in kaj je prikazal na testu, pa prihaja v naslednji številki Monitorja!