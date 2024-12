Objavljeno: 9.12.2024 07:00

Umetna inteligenca Grok na voljo vsem uporabnikom X-a

Robot za pogovore Grok, ki ga X oglašuje kot šaljivega pomočnika, je po novem na voljo tudi za uporabnike brezplačnih računov na X-u. Ti lahko z njim izmenjajo 10 sporočil vsaki dve uri. Uporabniki plačljivega X Premium časovnih omejitev nimajo.

X želi tako tekmovati s konkurenco v obliki OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic Claude in drugimi. Podobno kot konkurenca zna dandanes Grok več kot le pisati besedilo, kar je avgusta letos povzročilo pravo paniko, ko so X preplavile neprimerne slike, ki so jih uporabniki ustvarili z Grokom. To težavo naj bi bili sedaj odpravili.

Grok je razvil xAI, ki ga je ustanovil Elon Musk in je v zadnjem krogu financiranja zbral šest milijard dolarjev zagonskega kapitala. Naslednji cilj podjetja je izdaja samostojne aplikacije Grok, saj tu za konkurenco pošteno zaostaja. Dotlej pa bomo morali imeti vsaj brezplačni račun na X – kar je verjetno tudi pravi namen.