Objavljeno: 8.11.2024 07:00

Ugrabili direktorja kriptopodjetja in izsilili milijonsko odkupino

S pojavov kriptovalut so se pojavili virusi, ki onesposobijo dostop do podatkov in od žrtev zahtevajo plačilo odkupnine, precej redkejše pa so staromodne ugrabitve. V Torontu so v sredo ugrabili Deana Skurko, direktorja podjetja WonderFi, ki se ukvarja s kriptovalutami.

Osumljenci so ga strpali v kombi in zahtevali plačilo odkupnine. Skurka je bil kasneje najden v parku v predelu Etobicoke. Po neuradnih podatkih so zločinci terjali milijon dolarjev odkupnine, ki so jo tudi prejeli. Skurka je dejal, da je bil v sredo žrtev incidenta, a da ni poškodovan.

Potrdil je tudi, da komitenti podjetja ne bodo utrpeli nobene škode in da njihovo premoženje ni bilo ogroženo. Zanimivo je, da se je incident zgodil na dan, ko je WonderFi objavil poslovne rezultate. Minulo četrtletje so se prihodki povečali za 153 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

To sicer še zdaleč ni prvi primer, ko so zlikovci uporabili silo, da so se polastili kriptovalut. Jameson Lopp iz podjetja Casa, ki se ukvarja z varovanjem lastnikom kriptovalut, je doslej naštel že 170 primerov, ko so storilci s silo in grožnjami prišli do premoženja v obliki kriptovalut.