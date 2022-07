Objavljeno: 11.7.2022 14:00

Uber je imel za primer policijskih preiskav implementirano »tipko za izklop«

Iz t.i. preiskave »datotek Uber« (Uber files), razkritja več kot 100.000 Uberjevih dokumentov iz obdobja med letoma 2013 in 2017, ki so jih ugledne novinarske organizacije razkrile včeraj, izhaja tudi dejstvo, da se je podjetje zelo zavedalo možnosti preiskav lokalnih oblasti in je v ta namen razvilo možnost hitrega odklopa preiskovanih računalnikov. T.i. »kill switch«.

Iz dokumentov sledi, da so to možnost uporabljali in jo nadzorovali tudi vodilni v podjetju, med njimi Travis Kalanick, soustanovitelj in tedanji vodja podjetja Uber. V enem izmed razkritih elektronskih sporočil, kjer je bil Travis naveden kot soprejemnik sporočila (»cc«), je bilo denimo med policijsko preiskavo v Parizu sistemskemu upravitelju na Danskem naročeno »Prosim, prekini dostop, takoj.« Ta je čez 13 minut odgovoril, da je zadeva urejena.

V podjetju so bili zaposleni naučeni, da se v primeru preiskave pretvarjajo, da so »malce zmedeni«, medtem pa uredijo vse potrebno, da se računalnikom izklopi dostop do centrale podjetja.

Iz dokumentov izhaja, da so se oblasti tega zavedale, zato so postale preiskave bolj organizirane. Med eno izmed njih so denimo operativci v neprebojnih jopičih zadržali vse zaposlene, še preden so imeli čas obvestiti sistemskega upravitelja, naj prekine dostop.

Za take primere je imel Uber implementiran »plan B«, ko so lahko tudi prenosnikom, ki so že bili zaplenjeni, naknadno preprečili dostop do omrežja. Za to so med drugim uporabljali tudi programsko opremo za oddaljen nadzor Casper.

Washington Post še poroča, da je imelo podjetje v telefonsko aplikacijo vgrajeno tudi t.i. možnost »Grayball«, ki je omogočala, da so lahko določenim uporabnikom ali uporabnikom na določenem prostoru prikazovali drugačne podatke o šoferjih oz. vozilih, ki so na voljo, kot drugim. Če je podjetje denimo sumilo, da določena policijska postaja preiskuje legalnost poslovanja podjetja, ki je v začetku v okviru storitve UberPop dovoljevalo tudi delo šoferjem brez ustrezne licence, ji je enostavno prikazovalo prazen zemljevid. Policija naj bi tako domnevala, da avtomobilov Uber ni.

Podjetje Uber na razkritja odgovarja, da je danes popolnoma drugačno podjetje, kot je bilo v času, ki ga zajemajo razkriti dokumenti in ko ga je še vodil Travis Kalanick. In da tudi takrat niso počeli ničesar nelegalnega ali z namenom oviranja policijskih preiskav.