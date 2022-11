Objavljeno: 16.11.2022 10:00

Twitter začasno ustavil sistem plačljivih kljukic, nov sistem bo zaživel konec meseca

Potem ko je moralo družbeno omrežje Twitter minuli teden zaradi vala lažnih računov začasno ukiniti nov sistem plačljivih modrih kljukic Blue Verified, je lastnik Twitterja Elon Musk danes napovedal, da bo nov sistem zaživel 29. novembra. Prvotno bi moral zaživeti v torek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ponovni zagon storitve Blue Verified prestavljamo na 29. november, da se prepričamo, da je zanesljiva,« je na Twitterju naznanil Musk.

Uvedba novega sistema plačljivih modrih kljukic se je s tem zamaknila za dva tedna, razlog za takšno odločitev pa je val lažnih računov, ki je zajel Twitter.

To je Twitter prejšnji teden prisililo, da je začasno ukinil novi sistem plačljivih modrih kljukic in ponovno uvedel sivo oznako, s katero se izkazuje pristnost računov javnih oseb in organizacij.

Da bi se izognil ponovitvi težave z lažnimi računi, je Musk tvitnil, da bo v posodobljenem sistemu sprememba preverjenega imena povzročila izgubo kljukice, dokler Twitter ne potrdi, da je novo ime v skladu s pogoji storitve, navaja AFP.

Musk je kmalu po 44 milijard težkemu prevzemu Twitterja prevetril sistem modre kljukice, s katero je lahko uporabnik izkazoval svojo pristnost. Pred tem so morali zvezdniki iz sveta zabave, politiki, novinarji in druge javne osebe potrditi identiteto z dokazi, da so si prislužili značko z modro kljukico, s katero se izkazuje pristnost računa. Po novem modelu pa so značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali naročnino v višini osmih dolarjev na mesec.

To je kmalu povzročilo kaos na družbenem omrežju. Številni uporabniki Twitterja so namreč izkoristili novi sistem preverjanja identitete uporabnikov te platforme in ustvarili lažne račune, s katerimi so se izdajali za znane osebe in organizacije.

Med osrednjimi tarčami lažnih račun je bil ravno Musk, uporabniki s parodističnimi zapisi norčevali iz lastnika Twitterja in njegovega prevzema družbenega omrežja. En uporabnik je prek lažnega računa ameriškega podjetja Chiquita medtem sporočil, da je podjetje »ravnokar strmoglavilo vlado Brazilije«.

V gospodarskih krogih pa je precej odmeval primer lažnega računa, ki se je izdajal za farmacevtsko podjetje Eli Lilly. »Z veseljem sporočamo, da je inzulin zdaj brezplačen,« je 10. novembra tvitnil lažni račun. Kmalu zatem pa je vrednost delnice podjetja močno padla, tržna vrednost družbe naj bi se po takratnih gospodarskih poročilih zmanjšala za več milijard dolarjev.

Številna podjetja so se posledično odločila, da začasno zaustavijo oglaševanje prek Twitterja, kar lahko za družbeno omrežje predstavlja večmilijonsko izgubo prihodkov.

STA