Twitter prepovedal uporabo fotografij svojih uporabnikov za prepoznavanje obrazov

Twitterjevi odvetniki so od podjetja Clearview AI zahtevali, da nehajo uporabljati fotografije, ki so jih pobrali iz tega družabnega spletišča in jih nemudoma zbrišejo. Podjetje Clearview AI je iz Twitterja, Facebooka in drugih spletnih servisov namreč zbralo več kot tri milijarde obrazov, njihova aplikacija, ki jo prodajajo organom pregona po svetu (denimo ameriška FBI in Homeland Security), pa na tej podlagi prepoznava morebitne osumljence.

Po pisanju New York Timesa programska oprema Clearview AI omogoča povezovanje očal za nadgrajeno resničnost s to ogromno bazo fotografij, uporabnik (denimo policist) pa bi lahko z njimi videl ime in naslov vsake osebe, ki bi jo videl na ulici.

Twitter pravi, da je podjetje kršilo njihova pravila za razvijalce, ki eksplicitno prepovedujejo uporabo Twitterjevih vsebin za namene video nadzora.

Proti Clearview AI, oz. praksi prepoznave obrazov s pomočjo fotografij, ki jih je najti v spletu, se je v zadnjem času izreklo tudi nekaj ameriški senatorjev, proti tehnologiji prepoznave obrazov pa razmišlja tudi Evropska komisija.

ClearView AI je soustanovil Hoan Ton-That, ki je v preteklosti napisal nekaj spletnih črvov, ki so se širili preko uporabniških kontaktov, zaradi tega pa ga je obravnavala tudi policija. Napisal je tudi spletno stran za ribarjenje (»phishing« ) podatkov, pa tudi aplikacijo Tump Hair, ki je uporabnikovi fotografiji prilepila Trumpove lase. Investitor v podjetje je tudi milijarder Peter Thiel, ki je obogatel s prodajo Paypala, nato pa je med drugim postal tudi eden prvih vlagateljev v Facebook.