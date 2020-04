Twitter prepovedal spodbujanje k napadom na bazne postaje

Twitter bo odstranil kakršnekoli izjave, ki spodbujajo k uničevanju kritične infrastrukture ali povzročajo širšo paniko. Pri tem pa ne bo brisal izjav, ki enostavno niso resnične – le tiste, ki spodbujajo k dejanju.

Objavili so primere tvitov, ki jih nameravajo izbrisati, denimo »5G povzroča koronavirus! Uničite bazne postaje v vaši soseski!«. Pravzaprav nas preseneča, da so potrebovali toliko časa. O tem, da omrežja 5G niso nič bolj nevarna od katerekoli prejšnje tehnologije mobilnih omrežij, smo v Monitorju že pisali, tudi ideja, da so mobilna omrežja kakorkoli povezana z novim koronavirusom (razen seveda pri tem, da so kritičnega pomena za normalno delovanje javnih služb), je absurdna. Te teorije zarote kritizirajo tako znanstveniki kot zdravstveno osebje, gre za ideje, ki le otežujejo boj zoper COVID-19.