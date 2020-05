Twitter pravi, da lahko njegovi zaposleni delajo od doma. Vedno.

Zadnje mesece je v svetu, pa tudi pri nas, veliko podjetij, ki se so zaradi izrednega »korona« stanja prilagodila in za svoje zaposlene vsaj do neke mere organiziralo delo od doma. Twitter pa je prvo podjetje, ki je ugotovilo, da lahko na ta način delujejo stoodstotno, tudi če/ko grožnje z okužbo ni več.

Twitterjev šef Jack Dorsey je v elektronskem sporočilu vsem zaposlenim sporočil, da bo podjetje vsem, ki si to želijo, omogočilo delo od doma in to »za vedno«. Podjetje je sicer že 2. marca zaposlenim svetovalo naj ostanejo doma, 11. marca pa jim je to zapovedalo. Sedaj napoveduje, da lahko z delom od doma nadaljujejo tudi, ko to ne bo več nujno. Tisti, ki si bodo to želeli, se bodo lahko predvidoma vrnili v septembru. Twitter je tudi odpovedal skoraj vsa poslovna potovanja in vse osebne dogodke (sestanke), vsaj do leta 2021.

Twitter za zaposlene doma poskrbi tudi s financiranjem »pisarniške opreme«, kar vključuje tudi pisalne mize in pisalne stole.

Bo to prihodnost, s katero se bodo strinjala tudi druga podjetja? Je za učinkovito delo res dovolj, če se s sodelavci slišimo in vidimo le prek videokonerenčnih sistemov? Twitter očitno meni da je temu tako. Gotovo pa je ceneje vzdrževati domačo pisarno, kot resne poslovne prostore v podjetju…