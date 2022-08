Objavljeno: 18.8.2022 11:00

Tudi tisoči satelitov niso dovolj

Muskovo internetno omrežje Starlink ima kljub že 3000 satelitom, ki ga sestavljajo, očitne težave s prepustnostjo.

Za dostop do omrežja Starlink so v Franciji so v začetku meseca naročnino iz 99 evrov mesečno (koliko stane tudi pri nas) znižali na 50 evrov, vendar so hkrati napovedali da bodo z oktobrom uvedli t.i. načelo pravične uporabe (fair use). Po 250 GB prenesenih podatkov v enem mesecu bodo uporabniki »lahko občutili nižje hitrosti delovanja«, so zapisali. Seveda bodo uporabniki to lahko odpravili – z nakupom dodatnih 100 GB, za 10 evrov.

Da ima Starlink težave s prepustnostjo, kaže tudi zadnja odločitev ameriškega regulatorja FCC, ki je zavrnilo lani načeloma odobreno prijavo podjetja na ameriški razpis za razvoj podeželja (Rural Digital Opportunity Fund (RDOF). Podjetje je kandidiralo za 885,51 milijona dolarjev (v desetih letih), s katerimi bi z hitrim internetom opremilo 642.925 domov in podjetij v 35 ameriških zveznih državah. FCC je v zavrnitvi zapisal, da omrežje Starlink ne dosega hitrosti 100 Mb/s v smeri k uporabniku in 20 Mb/s v smeri od uporabnika. Omenjena je tudi storitev Ookla (Sped test), ki kaže, da se povprečne hitrosti, ki jih v omrežju Starlink dosegajo uporabniki, s časom nižajo. Res pa je, da so FCC zmotili tudi začetni priklopni stroški (600 dolarjev, pri nas 644 evrov), ki bi pomenili, da država v resnici subvencionira bogate uporabnike interneta, ne pa »razvija podeželje«.