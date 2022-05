Objavljeno: 19.5.2022

Tudi Onkyo omagal pred pametnimi telefoni

Podjetje Onkyo, japonska legenda iz sveta audio/hifi, je šlo dokončno v stečaj. Zgodba je podobna tisti, ki je pokopala Kodak – za slednjega so bili usodni digitalni fotoaparati, za Onkyo pa digitalni predvajalniki glasbe oz. kar pametni telefoni.

Podjetje je bilo ustanovljeno takoj po vojni, leta 1946, nato pa hitro postalo eno ključnih imen za domače glasbene naprave - zvočnike, gramofone in stereo sprejemnike. Vse se je spremenilo v novem tisočletju, ko je luč sveta ugledala množica digitalnih predvajalnikov glasbe in še posebej Applov iPod. Nato smo uporabniki glasbo vse bolj poslušali kar na telefonih, slušalkah zanje in morebiti še zvočnikih bluetooth. Svet velikih »hifijev« se je začel sesuvati.

Konec lanskega leta je podjetje svoje jedrno poslovanje prodalo Sharpu in ameriškemu podjetju Voxx, posel slušalk pa investicijskemu skladu. Sharp in Voxx sicer zagotavljata, da bodo blagovno znamko Onkyo obdržali.