Objavljeno: 7.11.2022 11:30

Tudi Meta (Facebook) naj bi odpustila več tisoč ljudi

Facebookovo krovno podjetje Meta naj bi po poročanju medijev načrtovalo množična odpuščanja. Družba, pod okrilje katere med drugim sodita tudi Instagram in Whatsapp, naj bi ukinila več tisoč delovnih mest. Potem ko je Meta razočarala s četrtletnimi rezultati, je izvršni direktor Mark Zuckerberg omenil, da bi se lahko število zaposlenih zmanjšalo.

Odpuščenih naj bi bilo več tisoč ljudi, vire blizu podjetja citira ameriški časnik The Wall Street Journal. Konec septembra je sicer Meta po svetu zaposlovala okoli 87.000 ljudi.

Zuckerberg je ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov dejal, da števila zaposlenih do konca prihodnjega leta ne bodo povečevali, lahko pa bi ga nekoliko zmanjšali.

Tehnološka podjetja so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začasno zamrznila zaposlovanje, da bi lažje preživela aktualne gospodarske izzive. Kot navaja AFP, platforme, kot je Facebook, trpijo zaradi manjšega oglaševanja na njihovih straneh, na drugi strani pa se borijo z visoko inflacijo in rastočimi obrestnimi merami.

Prejšnji teden so odpuščanja napovedali v podjetjih Stripe in Lyft, Amazon pa je sporočil, da do nadaljnjega ne bo zaposloval v upravnem delu podjetja.

Meta je v tretjem četrtletju zabeležila 4,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 52 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Po objavi poročila so Metine delnice v enem dnevu padle za 25 odstotkov. Tržna vrednost podjetja se je v enem letu znižala na 600 milijard dolarjev, še navaja AFP.

STA