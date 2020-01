Tudi Intel prikazal prepogljivi prenosnik – s 17,3 palčnim zaslonom!

Poročali smo že, da je Lenovo na sejmu CES prikazal prepogljivi prenosnik Thinkpad X1 Fold, vendar je nekaj podobnega in hkrati bolj naprednega na sejmu videti tudi pri Intelu.

Intel se že dolga leta trudi osmisliti »novi PC«, v ta namen pa sodeluje z različnimi proizvajalci, med drugim tudi z Lenovom. Prepogljivi prenosnik, ki so ga izbrani novinarji uspeli videti pri Intelu, je prototip in precej večji od Lenovovega X1 Fold. Kar 17,3-palčni zaslon skorajda nima robov in je namenjen uporabi v obliki prenosnika, tablice ali samostoječega računalnika z ločeno tipkovnico, podobno kot X1 Fold.

Odgovorni pravijo, da bi tak prenosnik, v tej velikosti, na tržišču lahko pristal nekje čez dve do tri leta. Seveda pa ga ne bo izdelal Intel, ampak nekdo izmed njegovih partnerjev. Morda ravno Lenovo.