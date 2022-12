Objavljeno: 7.12.2022 10:00

Tudi Intel odpušča

V podjetju Intel so oktobra napovedali, da bodo v letu 2023 zmanjšali stroške za 3 milijarde dolarjev. Del varčevanja bodo kot kaže tudi odpuščanja, saj jih je podjetje napovedalo državi Kaliforniji.

Odpustili bodo 111 zaposlenih v mestu Folsom (kjer stoji kampus namenjen raziskavam in razvoju) in 90 zaposlenih v centrali v Santa Clari. Podjetje je zaposlenim v proizvodnji v Intelovih tovarnah po svetu tudi ponudilo možnost brezplačnega dopusta. Zapisali so, da se na ta način trudijo hkrati znižati stroške in zadržati visoko usposobljene strokovnjake, ki bi podjetju prišli prav po koncu recesije.

Delnice Intela so sicer v enem letu padle za kar 45 %.