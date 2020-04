Tudi Avstralija bo od družabnih omrežij zahtevala plačilo za vsebine

Pred kratkim smo pisali, da je Francija Googlu naložila obvezna plačevanja medijem za uporabo vsebin - za podoben korak so se odločili tudi v Avstraliji.

Na podlagi raziskave so objavili poročilo, po katerem naj bi tako Google kot Facebook popačila lokalno medijsko in oglaševalsko tržišče in medijskim podjetjem močno otežila zaslužek z vsebinami. Po prvem predlogu bi uvedli prostovoljno plačevanje za vsebine, a se dogovori z omenjenimi podjetji niso premaknili, zato so se odločili za strožjo, zakonsko pot. Zanimivo je to, da naj bi po avstralskem predlogu morala podjetja objaviti tudi algoritme, s katerimi odločajo, katere novice se pokažejo konkretnim uporabnikom – ti algoritmi so pogosto tarča kritikov, saj lahko vodijo v spirale vse bolj ekstremnih novic (denimo s teorijami zarot in podobno).

Pri tem velja poudariti, da so v Avstraliji izredno močni mediji podjetja News Limited, čigar lastnik je Rupert Murdoch. Ti že leta poudarjajo, da bi bilo potrebno zajeziti digitalne gigante, imajo pa tudi močne vezi v politiki. V Španiji, kjer so uvedli podobne zakone, je Google enostavno ukinil storitev Google News, lahko, da se bo v Avstraliji zgodilo podobno. Nas pa vsekakor zanima, kako se bo s tem soočil Facebook.