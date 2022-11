Objavljeno: 8.11.2022 14:00

Tudi AMD z novimi grafičnimi karticami

AMD je na posebnem dogodku v Las Vegasu predstavil letošnja konkurenta za najvišje stopničke v svetu grafičnih kartic – Radeon RX 7900 XTX in 7900 XT.

Grafični kartici temeljita na arhitekturi RDNA 3 in prvič uporabljata taktiko, ki se je AMDju obrestovala že pri procesorjih Ryzen – osrednji grafični čip je namreč sestavljen iz več manjših, t.i. »čipletov«. Če najmočnejši izdelek iz tabora nVidia, grafično kartico RTX 4090, poganja en sam čip s površino 608 mm2 in 76,3 milijarde tranzistorjev, AMD stavi na osrednjo enoto površine 300 mm2 (v 5 nm tehnologiji TSMC) in šest ločenih »čipletov« s pomnilnikom GDDR6 in predpomnilnikom (v cenejši 6 nm tehnologiji). Celota ima še vedno 58 milijard tranzistorjev, vendar je drastično cenejša od nVidiine rešitve.

Grafična kartica nVidia RTX 4090 namreč stane kar 1600 dolarjev in model RTX 4080 1200 dolarjev, medtem ko bosta kartici AMD Radeon RX7900 XTX in 7900 XT 13. decembra stali veliko manj - 1000 oz. 900 dolarjev. Res pa je, da tudi najmočnejši Radeon ne bo kos 4090ki, ampak se bo lahko hitrostno primerjal le z modelom RTX 4080.

Več o letošnji beri grafičnih pošastih si boste lahko prebrali v naslednjem Monitorju, ki bo izšel konec meseca.