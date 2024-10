Trumpova kriptovaluta požela takšno zanimanje, da se je sesula njena spletna stran

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je splavil projekt World Liberty Financial in začel prodajati svojo kriptovaluto WLFI.

Predprodaja kriptovalute WLFI je za akreditirane vlagatelje in osebe zunaj ZDA odprta že 30. septembra. Po podatkih enega od ustanoviteljev projekta, Zacha Folkmana, se je za nakup prijavilo več kot 100.000 ljudi. Kljub velikemu zanimanju je bilo na dan otvoritvenega dogodka le 5.317 unikatnih naslovov denarnic, ki so dejansko imele žeton. Po podatkih CoinDesk je spletna stran na dan splavitve vseeno prejela 72 milijonov unikatnih obiskov v prvih urah po začetku prodaje, kar je povzročilo preobremenitev in izpad strani.

Projekt World Liberty Financial je zasnovan kot platforma za posojanje in izposojanje kriptovalut. Trump in njegovi sodelavci so projekt promovirali kot orodje za pomoč ljudem brez dostopa do tradicionalnih bančnih storitev, vendar lahko žetone kupijo le akreditirani vlagatelji, ki morajo imeti vsaj milijon ameriških dolarjev na računu ali 200.000 USD letnega prihodka. Žeton WLFI bo imel funkcijo upravljanja na platformi, kjer bodo imetniki odločali o tehničnih spremembah in varnostnih tveganjih.

Trump je v projektu naveden kot glavni kripto sodelavec, njegovi sinovi pa kot ambasadorji Web3.