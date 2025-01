Objavljeno: 22.1.2025 07:00

Trump prvi dan ukinil regulacijo umetne inteligence

Že prvi dan svojega mandata je novi ameriški predsednik Donald Trump podpisal več deset izvršnih ukazov in drugih aktov, med katerimi je tudi preklic regulacije umetne inteligence.

Njegov predhodnik Joe Biden je oktobra 2023 sprejel ukaz o regulaciji umetne inteligence v ZDA, ki je vseboval obvezne in nezavezujoče ukrepe. Zahteval je, da izdelki z umetno inteligenco ne morejo služiti v proizvodnji jedrskega ali biološkega orožja. Predvsem pa je uvedel kopico obveznega poročanja zvezni vladi, ki so ga morala izvajati podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco tujih partnerjev. Prav tako je ukaz predvideval angažma zveznih agencij, ki bi pripravile varnostne standarde in smernice za varno uporabo. Razvijalci umetne inteligence pa bi morali rezultate testov deliti z vlado, preden bi izdelke sprostili v javnost.

Vsega tega je sedaj konec. Trump je takoj podpisal ukaz, ki razveljavlja prejšnjega. To je le eden izmed približno 80 ukazov prejšnje administracije, ki jih je Trump mahoma razveljavil. Ni pa še razveljavil kvot za izvoz, ki jih je v zadnjih dneh mandata uvedel Biden, in po katerih je Slovenija drugi svet, za katerega veljajo omejitve pri uvozu najzmogljivejših čipov.