Trump pomilostil prodajalca s temnega spleta

Ameriški predsednik Donald Trump je pomilostil Rossa Ulbrichta, ustanovitelja Silk Roada, ki je bil leta 2015 obsojen na dosmrtni zapor zaradi pranja denarja, trgovanja z narkotiki in vdora v računalniške sisteme.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je pomilostitev izvedel v čast Ulbrichtovi materi in libertarijanskemu gibanju, ki ga je močno podpiralo. Ulbricht je bil obsojen zaradi vodenja tržnice na temnem spletu, kjer so preprodajalci drog, orožja in drugih nezakonitih izdelkov omogočili transakcije z več sto tisoč kupci. Prav tako je bil obtožen, da je poskušal naročiti umore svojih domnevnih sovražnikov, čeprav ni bilo dokazov, da so se ti umori dejansko zgodili.

Pomilostitev prihaja po neuspešnem Ulbrichtovem poskusu pritožbe na svojo kazen leta 2017. Njegovi podporniki, predvsem iz vrst kripto skupnosti, so trdili, da je bila kazen prestroga. Trump je že med svojo kampanjo za ponovno izvolitev leta 2024 napovedal, da bo na prvi dan svojega mandata skrajšal Ulbrichtovo kazen.