Trump: Apple pomaga morilcem in nasilnežem

Ameriški predsednik se je na Twitterju pritožil, da njegova administracija pomaga Applu pri trgovskih sporazumih, slednji pa ne uslug ne vrača in noče odkleniti telefonov teroristov.

Pred nekaj dnevi smo pisali o tem, da je ameriški državni tožilec Apple zaprosil za odklenitev dveh iPhonov, last savdskega vojaka, ki je v začetku decembra v pomorskem oporišču ubil tri vojake. Apple je oblastem takrat predal podatke iz vojakovega računa iCloud, a telefonov noče odkleniti, oziroma, nočejo pomagati vdreti v te telefone. Applovi telefoni imajo privzeto vključeno šifriranje vseh podatkov na telefonu.

Podoben primer se je zgodil leta 2016, ko Apple ravno tako ni sodeloval pri vdoru v telefon morilca iz Kalifornije. Takrat je po poročanju medijev FBI v telefon vdrl s pomočjo izraelskega specializiranega podjetja, ki mu je plačal milijon dolarjev.

Trump pravi, da Apple s tem pomaga »morilcem, preprodajalcem droge in drugim nasilnim kriminalcem«. Pravi, da njegova administracija pomaga Applu pri trgovanju in drugih vprašanjih in da bi moral Apple vrniti uslugo.