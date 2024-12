Objavljeno: 2.12.2024 05:00

Trije mrtvi, ker so sledili Googlovi navigaciji

V Indiji so umrli trije ljudje, ker so z avtomobilom slepo sledili Googlovi navigaciji, ki jih je usmerilo na nedokončan most. Avtomobil je zgrmel v globino, česar niso preživeli. Namenjeni so bili na svatbo.

Da most ni dokončan, so lokalni prebivalci sicer vedeli, a na cesti ni bilo nobenih oznak ali zapor. Indijska cestna infrastruktura je znana po neurejenosti, a ključno vprašanje je, ali imajo tudi aplikacije za navigacijo svoj del krivde. Google Maps je v Indiji daleč najpopularnejša za navigacijo, nesreče pa so se v preteklosti že dogajale. Leta 2021 je na primer terjala življenje človeka, ki je avtomobil zapeljal v jez, lani pa sta dva človeka zapeljala v reko in umrla.

Strokovnjaki se načeloma strinjajo, da aplikacije za navigacijo ne morejo biti pravno odgovorne za nesreče in žrtve, a Google je vseeno dejal, da sodeluje v preiskavi. Še vedno pa se lahko izkaže, da niso posodobili zemljevidov, če so dobili informacije o zaprtju mostov ali cest. V tem primeru lahko odgovarjajo za malomarnost.