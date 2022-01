Trendi na področju ERP v letu 2022

Poslovni informacijski sistemi ali ERP nudijo temeljno podporo za poslovanje podjetji. Tako kot se spreminjajo poslovna okolja, celo celotne panoge in tipični procesi povezani z njimi, se bodo v letošnjem in prihodnjih letih spreminjali tudi podporni poslovni programi.

Poslovni analitiki v prvi vrsti izpostavljajo jasen trend, ki se dogaja že nekaj let, v prihodnje pa se bo še okrepil. To je seveda selitev rešitev ERP v oblak. Ne samo kot način boljšega upravljanja stroškov lastništva rešitev ERP, temveč za doseganje večje agilnosti v povezovanju z drugimi informacijskimi viri in novimi poslovnimi izzivi. Proizvajalci rešitev ERP svoje sisteme vse bolj prilagajajo za tovrstne scenarije rabe in s tem gradijo podobo informacijskih sistemov, ki utegne biti v nekaj letih precej drugačna od tega, kar smo vajeni. Oblak je tu ključni dejavnik, ne samo predpogoj za nadaljnji razvoj.

Precej bolj drzne so napovedi, da se bo vsaj del rešitev ERP v nekaterih branžah preselil na mobilne naprave. ERP sistemi sicer že danes delujejo (tudi) na mobilnih napravah ali pa imajo na mobilnih napravah podprte specifične, pogosto enostavnejše procese, toda v prihodnje utegnemo videti tudi mobilne poslovne rešitve, ki so že v zasnovi drugačne.

Analitiki menijo, da se možno v celem nizu dejavnosti poslovne informacije voditi tudi na drugačen, preprostejši način. Uporabnik tu sledi procesom, ki omogočajo vpoglede, odločevanje, potrjevanje poslovnih aktivnosti, kot smo vajeni pri uporabi raznih spletnih storitev. Primer je postopek naročila prevozov prek ponudnikov, kot je Uber. Če tovrstne mobilne ERP rešitve združimo še raznimi poslovnimi storitvami (as-a-Service) se odpre možnost sestave in uporabe popolnoma mobilne alternative tradicionalnim rešitvam ERP.

Naslednji trend na področju ERP je integrirana poslovna analitika, ki omogoča preprost vpogled v ključne poslovne informacije. Brez uporabe zunanjih rešitev, pa tudi brez uporabe vsem tako priljubljenega in hkrati zasovraženega Excela. Veliko proizvajalcev je poslovno analitiko, ki procesira podatke v realnem času že vgradila v svoje izdelke, v prihodnje pa bo to še bolj samoumevno in avtomatizirano.

Tudi sicer se področje se ERP programi vse bolj usmerjanje v upravljanje podatkov in poslovanja podjetij v realnem času. Velik pospešek na tem področju so naredile naprave IoT, ki posredujejo podjetjem dragocene podatke praktično takoj, ko so na voljo, povsem avtomatizirano in brez poseganja ljudi (ročni vnosi,...). Upravljanje s podatki v realnem času je v številnih branžah ključni dejavnik za doseganje večje agilnosti in poslovne uspešnosti.

Tudi sicer lahko pričakujemo, da bodo programi ERP omogočal vse večjo avtomatizacijo ponavljajočih in predvidljivih postopkov. Tu so ključni dejavniki za spremembe algoritmi s področja umetne inteligence, ki v nekaterih primerih že nadomeščajo odločanje ljudi. Primeri so odločevanje o kreditiranju, dajanju popustov, celo ustvarjanju trenutne prodajne cene.

Na področju ERP je pomemben trend tudi vse bolj celovita sledljivost poslovnih dogodkov, izdelkov in storitev. Iz preteklosti so poznani postopki pri sledljivosti hrani (od končnega proizvajalca do kmetij, kjer so nastale sestavine), zdaj pa se podobni principi uporabljajo tudi na drugih področji, kot so elektronika, avtomobilska industrija, celo področje zdravstva. ERP sistemi igrajo tu ključno vlogo, z boljšim povezovanjem pa bodo nudili lažje vpoglede.

Ob vseh spremembah, ki se dogajajo v poslovnem svetu, usmerjanju v storitve (as-a-service), oblak, večjo agilnost, se upravičeno zastavlja vprašanje, ali bodo ERP rešitve kot jih poznamo sploh še obstajale. Enoznačnega odgovora ni, je pa povsem verjetno, da bodo nekatere bodoče poslovne rešitve v ospredju imele drugačne značilnosti, elementi ERP pa bodo še vedno prisotni, a nekoliko v ozadju.