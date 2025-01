Objavljeno: 20.1.2025 05:00

TikTok za en dan prepovedan, danes že nazaj

Včeraj je v ZDA začel veljati zakon, ki prepoveduje delovanje platforme TikTok, ker je v kitajski lasti. Dogajanje je bilo burno, saj je bila platforma od jutra nedosegljiva, kasneje pa so zaradi obljub Donalda Trumpa, ki bo danes opoldne po lokalnem času prisegel kot 47. predsednik, ponovno vzpostavili delovanje.

ByteDance je imel po zakonu, ki je bil sprejet aprila lani, do 19. januarja čas za odprodajo TikToka. Ker se to ni zgodilo, je začela veljati prepoved uporabe. Aplikacija je hitro izginila iz Applove in Googlove spletne tržnice, ameriškim uporabnikom je aplikacija onemogočila dostop do platforme, na spletni strani ni bilo videoposnetkov.

A nato se je ponovno oglasil Donald Trump, ki je bil leta 2020 glavni zagovornik zakona. Kasneje je obrnil ploščo in začel podpirati platformo. Sedaj je dejal, da bo uredil podaljšanje prehodnega obdobja za 90 dni. V tem času pričakuje rešitev težav. A to je v resnici možno le na dva načina. Bodisi ByteDance izpolni zakonsko obvezo in TikTok prodaja, pri čemer bi zadostovala tudi prodaja podjetju (joint venture), ki bi bilo v polovični lasti kakšnega ameriškega podjetja, drugo polovico pa v njegovi lasti. Druga možnost pa je sprememba zakonodaje. Trump tu nima lahkega dela, saj je bil zakon sprejet s podporo republikancev in demokratov. Spremembe bi sicer lahko sprejeli republikanci sami, ker imajo večino v obeh domovih kongresa.